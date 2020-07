Agosto, nuovo Cre a Valtesse: “Gioco e studio nel rispetto delle norme anti-Covid”

Il Comune di Bergamo, in collaborazione con l’Ufficio pastorale dell’età evolutiva della Diocesi di Bergamo, propone l’edizione 2020 del Centro Ricreativo Estivo Diurno. Un progetto rivolto ai bambini e ai ragazzi dai 6-15 anni residenti a Bergamo che si terrà dal 27 luglio al 21 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, all’Oratorio della Parrocchia San Colombano, in via alla Zarda 1 nel quartiere di Valtesse.

“Siamo molto contenti di aver organizzato anche quest’anno, grazie alla collaborazione l’Ufficio pastorale dell’età evolutiva della Diocesi, quest’opportunità per coloro che rimarranno in città nel mese di agosto – dichiara l’assessore alle Politiche sociali Marcella Messina -. Un progetto educativo e ricreativo che certamente aiuta le famiglie impegnate al lavoro in quel periodo, e garantisce ai bambini e ai ragazzi di trascorrere la giornata in compagnia svolgendo attività di gioco, sport e anche di studio che non perdono mai di vista anche la loro valenza educativa”.

“Da diversi decenni, l’estate rappresenta uno speciale tempo per i ragazzi, ma proprio in ragione del periodo di distanziamento fisico dovuto al lockdown degli scorsi mesi, le settimane estive di quest’anno assumono ancora più importanza, diventando davvero fondamentali per offrire momenti di incontro e di relazione di qualità – racconta don Emanuele Poletti, direttore dell’Ufficio Pastorale Età Evolutiva -. Attraverso una presenza educativa di spessore e con le buone collaborazioni instaurate tra gli enti del territorio, gli oratori di città e provincia stanno rappresentando uno dei luoghi ideali per sperimentare e accompagnare questa ritrovata vicinanza educativa, soprattutto a beneficio di coloro che in fase di crescita ne hanno più bisogno. In modo particolare la proposta del prossimo mese di agosto per la città di Bergamo, non mancherà di essere tutto questo e di rileggere e risignificare quanto in questi mesi è accaduto. Ringrazio fin da ora don Aldo Donghi e don Roberto Trussardi della Parrocchia San Colombano per la messa a disposizione degli ambienti oratoriani e tutti gli operatori che daranno vita a questa esperienza inedita”.

Norme di sicurezza anti Covid-19

L’équipe di educatori offrirà:

– attività ludico animative per divertirsi insieme (ma a distanza di sicurezza)

– ascolto delle emozioni con momenti dedicati per elaborare il periodo Covid

– supporto compiti per prepararsi al meglio per l’inizio della scuola

– laboratori artistici e tecnologici per stimolare creatività e attitudini

– discipline sportive per scoprire la ricchezza del mondo dello sport

– servizio mensa con menù da tabelle A.T.S.

– gite in piscina una volta a settimana, con pranzo al sacco presso il Centro Sportivo Piscine Italcementi di Bergamo.

Iscrizioni e info

Le iscrizioni, aperte fino al 20 luglio 2020, si possono fare esclusivamente on line https://bit.ly/30clzTk

È possibile ricevere assistenza sulla compilazione della domanda telefonando al numero 337 1108866, dal lunedì al venerdì, oppure tramite la App Filavia, fissando un appuntamento per la compilazione della domanda dopo aver selezionato l’apposita voce.

Per informazioni 035 399881 lunedì-venerdì 9.00-12.00