Agitazione sospesa sulle motonavi del Sebino: “Soluzioni in pochi giorni o sciopero”

“Comprendiamo quanta fatica stia facendo a risollevarsi il turismo sul lago d’Iseo in questi giorni e, responsabilmente, abbiamo deciso di sospendere la nostra agitazione sindacale. È un atto di fiducia nei confronti della direzione di Navigazione che nell’incontro dei giorni scorsi ha voluto impegnarsi per affrontare le questioni che avevamo sollevato”.

Così le segreterie di Filt Cgil e Fit Cisl della Lombardia salutano l’esito positivo del tavolo riaperto con azienda e Regione nel quale le parti si sono accordate su una soluzione in tempi brevi della gestione dei turni e della progressione di carriera degli addetti alle motonavi del Sebino, in tutto 49 dipendenti.

L’agitazione, secondo i sindacati, si era resa necessaria “per la reticenza e la mancanza di volontà da parte dell’azienda di prendere in considerazione le richieste dei lavoratori”.

“Ora – dicono Pasquale Salvatore di Fit e Stefano Sapienza di Filt Lombardia –, visti gli impegni presi al tavolo, revochiamo lo stato di agitazione. Ma saremo pronti a farlo ripartire in tempi celeri se quanto promesso e sancito per iscritto dall’azienda non dovesse essere realizzato nei prossimi giorni”.