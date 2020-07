Il cantiere

Villa d’Almè, al via i lavori per il passaggio pedonale di via San Faustino

La scaletta, che collega via San Faustino con via Gaggio, è, in ordine di tempo, l’ultima delle vie d’accesso previste per raggiungere la scuola secondaria di via Monte Bastia. Il passaggio permetterà anche di raggiungere la struttura provvisoria della scuola primaria.