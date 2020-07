The Resident, All together now o Paolo Mieli? La tv del 14 luglio

Per la prima serata in tv, martedì 14 luglio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il telefilm “The Resident”. Verranno proposti tre episodi dal titolo “La morte prima del disonore”, “Il principe e il povero” e “Tre parole”. Nel primo, a causa di un attacco hacker il Chastain Park Memorial Hospital rimane senza energia elettrica. Mina e Austin sono costretti in condizioni d’emergenza ad operare una bambina di pochi giorni nata prematura…

Nel secondo, Mina e Nic propongono a Bell e al padre di Conrad, entrato come azionista di maggioranza nel consiglio di amministrazione dell’ospedale, di aprire un ambulatorio per curare gli ammalati meno abbienti e privi di assicurazione sanitaria…

Nel terzo, il pacemaker malfunzionante di un paziente deve essere sostituito. Austin non è convinto dell’affidabilità di quelli prodotti dall’azienda QuoVadis…

Canale5 alle 21.20 riproporrà “All together now”, condotto da Michelle Hunziker.

Su RaiDue alle 21.20 trasmetterà il telefilm “Squadra Speciale Cobra 11”. Andrà in onda l’episodio “La forza della coppia”: Semir e Paul assistono ad un omicidio. Le ultime parole della vittima li conducono in un monastero, dove devono partecipare ad un seminario di squadra per scoprire, sotto copertura, il colpevole…

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 ci sarà “#cartabianca” condotto da Bianca Berlinguer mentre sulla tv di Cairo alle 20.35 “In onda” condotto da David Parenzo e Luca Telese.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “Il ragazzo di campagna”; su Rai4 alle 21.20 “Max Payne”; su Rai5 alle 21.15 “L’illusionista”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Il giro del mondo in 80 giorni”; su La5 alle 21.05 “Oggi sposi, niente sesso”; su Iris alle 20.55 “Tamburi lontani”; e su Italia2 alle 21.15 “Scuola di polizia 5 – Destinazione Miami”.

Su RaiStoria alle 21.10 verrà proposto “Italiani”, con Paolo Mieli. I telespettatori saranno condotti alla scoperta di Franco Modigliani, primo economista di nascita italiana ad essere premiato con il Nobel nel 1985. Nato a Roma nel 1918, laureatosi in giurisprudenza a Roma nel 1939, era da poco sposato con Serena Calabi, quando, costretto a lasciare l’Italia per motivi razziali, si imbarca da Le Havre per raggiungere gli Stati Uniti.

Da segnalare, infine, su Italia1 alle 21.30 il telefilm “Chicago P.D.”; su La7D alle 21.30 il telefilm “Drop Dead Diva”; su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “Mai dire Gallery”; e su Real Time alle 21.20 il docu-reality “Matrimonio a prima vista Usa”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.