Tanti cantieri, un solo obiettivo: migliorare la qualità della vita a San Giovanni Bianco. Non si fermano i lavori in corso sul territorio, tra l’adeguamento della scuola primaria in vista della ripartenza di settembre, il rifacimento dell’impianto di illuminazione pubblica, il collegamento degli edifici pubblici con fibra ottica e il nuovo ponte comunale, situato a nord dell’abitato.

Tra i progetti più attesi quello di riqualificazione della scuola, suddiviso in tre step. Il primo eseguito lo scorso anno: 78 mila euro di intervento che ha riguardato il piano terra. “Quest’anno è in corso il secondo step – spiega il sindaco Marco Milesi -. Centoventisettemila euro per la sistemazione, la messa a norma, l’allargamento delle aule vista la situazione legata all’emergenza Covid e la sistemazione dei servizi igienici. Il terzo e successivo step, invece, riguarda il rifacimento dei serramenti e della parte esterna”.

I lavori prevedono anche la sistemazione, la messa a norma e l'allargamento delle aule