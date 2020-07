Renato Pozzetto, 80 anni di simpatia: “È divertente e molto educato”

Tanti auguri di buon compleanno a Renato Pozzetto. L’attore, comico e regista, protagonista di tanti film come “La patata bollente”, “Mia moglie è una strega”, “Ragazzo di campagna” e “Le comiche”, compie ottant’anni.

Ha lavorato sul grande schermo ma anche in tv, dove ha recitato tra l’altro nella serie “Nebbia in Valpadana”, e in ambito discografico, raccogliendo molto successo esibendosi con Aurelio Ponzoni dando vita al duo “Cochi e Renato”. Insieme parteciparono a trasmissioni con notevole seguito di pubblico come “Canzonissima” (1974): alcune loro canzoni sono entrate nella cultura popolare italiana, come “La gallina”, “Canzone intelligente”, “E la vita, la vita”, e la loro personalissima versione di “Come porti i capelli bella bionda”.

A contraddistinguere Pozzetto è una particolare forma di umorismo, caratterizzata da una vena surreale, che lo ha reso uno dei volti più amati della comicità italiana, ma è molto simpatico anche fuori dalle scene. Riccardo Schiavi, titolare de La Pasqualina di Almenno San Bartolomeo, afferma: “Mia madre Rosa, che ha lavorato insieme a lui come attrice ne ha sempre conservato un ricordo molto positivo: diceva che è una persona simpatica, molto educata e a modo. Renato Pozzetto è stato a Bergamo per girare ‘Nessuno è perfetto’ con Ornella Muti e tra gli attori del cast c’era anche mia mamma. In quel film ha interpretato il ruolo di una suora che, in una scena ripresa agli ex ospedali Riuniti, traduceva a Renato Pozzetto un articolo scritto su una rivista tedesca dove era ritratta Ornella Muti. Io ero piccolo ma ricordo che mia madre aveva studiato la parte con molta attenzione: oltre alle battute doveva imparare anche la lingua perchè non conosceva il tedesco”.

Ha lasciato un ricordo molto buono anche Ornella Muti: “È una persona molto semplice, gentile, umana e umile. Più volte – prosegue Riccardo – si è recata da noi per giocare a tennis: ha effettuato lezioni con mio zio e si fermava a mangiare qualcosa per poi riprendere a girare le scene sul set. Oltre a lei erano molte le persone famose a frequentare i nostri campi perchè spesso le case cinematografiche facevano riferimento all’agenzia di moda fondata da mia madre – la prima nata in Italia, nel ’68 – per scegliere le modelle e le comparse dei film che realizzavano”.