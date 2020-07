Regione, i Cinque Stelle in aula con i camici bianchi: “Fontana deve andarsene”

Hanno voluto chiedere “chiarimenti al presidente Fontana” mostrando dei camici bianchi in aula. È la protesta del Movimento 5 Stelle della Regione Lombardia, che martedì 14 luglio si è presentato in Consiglio regionale con l’indumento “simbolo dei medici” per richiamare l’attenzione sull’inchiesta sulla fornitura di dispositivi di protezione per oltre mezzo milione di euro da parte di Dama Spa, l’azienda di cui è titolare Andrea Dini, il cognato del governatore Attilio Fontana.

“L’azienda, come ormai sappiamo, è di proprietà del cognato di Attilio Fontana indagato dalla procura per turbativa d’asta – spiega Dario Violi -. Il nostro gesto vuole essere di vicinanza ai cittadini Lombardi che stanno facendo non poca fatica a ripartire ed è a loro che la giunta deve dare risposte, fare chiarezza in merito a tutto quello che è successo”.

“Nei giorni di emergenza – continua Violi -, mentre le persone che indossavano i camici lavoravano ininterrottamente per salvare vite, qualcuno pensava solo ai propri interessi personali e questo è inaccettabile. Fontana e la sua giunta hanno ampiamente dimostrato di non essere in grado di gestire la Regione, adesso basta, se ne devono andare”.