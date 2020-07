Antonio Marinoni del Centro Meteorologico Lombardo ci guida alla scoperta del tempo che fa. Ecco le previsioni fino a giovedì.

ANALISI SINOTTICA

la pressione atmosferica sull’Europa centrale va indebolendosi per la discesa, seppur blanda, di una saccatura Atlantica. Tempo instabile sui monti nei prossimi 3 giorni con qualche occasione di rovescio o temporale anche sulle pianure.

Martedì 14 luglio 2020

Tempo Previsto: al mattino nubi su buona parte della regione ma con tendenza a schiarite. In giornata tempo buono in pianura con sviluppo di nubi cumuliformi sui monti. Nel pomeriggio-sera potranno formarsi rovesci o locali temporali che interesseranno Alpi e Prealpi in parziale estensione, la sera, alle pianure adiacenti centro-occidentali.

Temperature: massime in pianura stazionarie e comprese tra 27 e 29°C. Minime stazionarie e comprese tra 15 e 20°C.

Venti: in pianura deboli sud-orientali con rinforzi nelle aree raggiunte da rovesci o temporali. In montagna: da deboli di direzione variabile a moderati meridionali.

Mercoledì 15 luglio 2020

Tempo Previsto: la notte tempo instabile con possibilità di rovesci o locali temporali sia sui monti che sulle pianure (sulle pianure si sposteranno dal’ovest verso l’est). Al mattino residua instabilità con qualche rovescio su est regione mentre su centro-ovest avremo delle ampie aperture. In giornata tempo buono su pianure con sviluppo di nubi cumuliformi sui monti dove saranno possibili entro sera nuovi rovesci o locali temporali.

Temperature: massime in pianura in lieve calo e comprese tra 26 e 28°C. Minime stazionarie e comprese tra 15 e 20°C.

Venti: in pianura in rinforzo nelle aree raggiunte da temporale la notte. Deboli occidentali nelle ore diurne. In montagna: moderati meridionali tendenti a moderati settentrionali.

Giovedì 16 luglio 2020

Tempo Previsto: sui monti ancora nubi e qualche temporanea apertura nelle ore diurne ma con sviluppo nel corso della giornata di locali rovesci o temporali che in serata potrebbero interessare anche le zone di pianura orientali. In pianura cielo poco nuvoloso con fenomeni assenti tranne in serata sull’area orientali dove potranno sconfinare dai monti dei rovesci o temporali.

Temperature: massime in pianura in lieve aumento e comprese tra 28 e 30°C. Minime stazionarie e comprese tra 15 e 20°C.

Venti: in pianura deboli occidentali con rinforzi da est in serata e nelle aree raggiunte da temporale. In montagna: moderati settentrionali su ovest regione. Moderati orientali su est regione.