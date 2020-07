Furto di notte in un bar di via Carnovali: preso e denunciato poche ore dopo

Dopo aver infranto un vetro è riuscito a intrufolarsi all’interno del Latin Bar di via Carnovali 100 e ad asportare circa 300 euro dalla cassa.

Autore del furto, tra le 3 e le 4 della notte tra venerdì e sabato, un ragazzo di 24 anni che ha atteso la chiusura dell’esercizio commerciale e che in zona non ci fosse più nessuno per entrare in azione.

Immediate le indagini della Polizia che, analizzando le immagini del circuito di videosorveglianza interno e grazie a un’intensa attività di controllo del territorio durante la giornata di sabato, è riuscita a identificare nella zona del piazzale della Malpensata un soggetto corrispondente all’autore del furto.

V.G., cittadino rumeno del 1996, con precedenti di polizia, sia per abiti che per caratteristiche fisiche risultava essere lo stesso ragazzo ripreso dalle telecamere durante il furto.

Deferito all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato, è stato segnalato all’ufficio immigrazione per gli atti di competenza.