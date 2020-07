Fara Gera d’Adda, al via il piano per l’ampliamento della caserma dei carabinieri

Una stazione dei carabinieri posta in una zona importante, su più fronti collegata al confine con la provincia di Milano, sia dal punto di vista viario che fluviale.

Il territorio di competenza del comando di Fara Gera d’Adda comprende, oltre al comune in cui ha sede e la frazione di Badalasco (interessata da non trascurabili attività produttive e commerciali), anche quello di Pontirolo Nuovo e Canonica d’Adda. Quest’ultimo, in particolare, è attraversato da un ponte il cui traffico intenso muove persone, merci e importanti interessi illeciti tra le due province, pertanto sempre guardato con particolare attenzione.

Ed è proprio di questo, della necessità di migliorare l’efficienza di un presidio che si è discusso nella giornata di lunedì 13 luglio in un incontro tra il comandante provinciale dei carabinieri Paolo Storoni, il comandante della stazione in argomento Federico Turchi ed i sindaci di Fara Gera d’Adda e Pontirolo Nuovo.

La necessità nasce dall’adeguamento della palazzina degli alloggi (carente negli spazi e non più rispondente ai requisiti di legge) che risale al 1963 e necessità ormai di un intervento importante. Relativamente agli uffici, lo stabile risalente agli anni Venti ha subito una ristrutturazione nel 2009 che, seppur significativa, andrebbe ulteriormente implementata per consentire di accogliere più militari anche nei locali adibiti alla ricezione del pubblico ed una piena funzionalità operativa.

Di queste necessità se ne era già parlato con l’idea di un progetto disgiunto che però venne bloccato a causa del patto di stabilità che fermò l’intervento del Comune di Fara Gera d’Adda fino al 2018. Con la nuova Giunta eletta nel 2019, l’idea riprende vigore.

Al momento sono in corso studi di fattibilità per stabilire se optare per una nuova costruzione o il miglioramento di quella esistente.