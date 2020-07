“Dialoghi in streaming”, Francesco Micheli intervista Alberto Mattioli

Giovedì 16 luglio alle 18.30 l’ottavo appuntamento della rassegna FTD Offstage – Dialoghi in streaming, dal titolo L’operainomane, vede protagonista Alberto Mattioli, giornalista del quotidiano “La Stampa”, esperto d’opera, collaboratore di teatri e riviste internazionali, scrittore e soprattutto giramondo delle sale teatrali. Per l’occasione, Francesco Micheli, Direttore Artistico del festival, in veste di moderatore dell’incontro, condurrà un’interessante chiacchierata con il giornalista. Sarà un’occasione da non perdere per scoprire con l’ironia e la creatività dei due protagonisti, come si vive l’opera oggi in Italia e nel resto del mondo, cosa il pubblico cerca e cosa i teatri propongono per guardare avanti e progettare.

Per partecipare alla visione del dialogo seguire il profilo Facebook e iscriversi al canale YouTube della Fondazione Teatro Donizetti.

La diretta sarà disponibile anche sulla pagina del festival Donizetti Opera.

La visione dell’incontro è gratuita.

L’evento si inserisce all’interno di un ampio cartellone di appuntamenti che per i prossimi mesi accompagneranno il pubblico della Fondazione Teatro Donizetti. Ogni giovedì della settimana Maria Grazia Panigada per la Stagione di Prosa e Altri Percorsi, Francesco Micheli per il festival Donizetti Opera, Maria Pia De Vito per Bergamo Jazz Festival si alterneranno in conversazioni con attori, cantanti, musicisti, registi d’eccezione. Ognuno da casa propria – “fuori dal palcoscenico” – per raccontare/si e dialogare intorno al teatro e alla musica.