Coronavirus: 12 casi a Bergamo e 30 in Lombardia, la metà dopo il test sierologico

Sono 12 i nuovi positivi al Coronavirus in provincia di Bergamo, 30 in Lombardia: la metà dopo aver effettuato il test sierologico, 9 ‘debolmente positivi’. Sono i dati diffusi da Regione Lombardia martedì 14 luglio, nel consueto appuntamento per fare il quadro dell’emergenza sanitaria. Zero i casi registrati nelle province di Como, Lecco e Sondrio. Come ogni giorno il report completo riguardante la Lombardia e tutte le altre Regioni è disponibile dalle 18 sul sito www.salute.gov.it/nuovocoronavirus.

I dati della giornata

– i tamponi effettuati: 5.636, totale complessivo: 1.155.050

– i nuovi casi positivi: 30 (di cui 15 a seguito di test

sierologici e 9 ‘debolmente positivi’);

– i guariti/dimessi: 70.461 (+86, di cui 68.381 guariti e 2.080

dimessi)

– in terapia intensiva: 27(-3)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 176 (+8)

– i decessi: 3, totale complessivo: 16.760

I nuovi casi per provincia:

Milano 5 di cui 3 a Milano città

Bergamo 12

Brescia 5

Como 0

Cremona 1

Lecco 0

Lodi 1

Mantova 2

Monza e Brianza 1

Pavia 1

Sondrio 0

Varese 2