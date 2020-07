Atalanta-Brescia, la diretta del match

Atalanta-Brescia è il derby silenzioso. Senza tifosi (cosa ormai diventata normale, ahinoi) e senza una vera posta in palio (il Brescia è quasi retrocesso, la Dea ormai certa di un posto in Champions), i nerazzurri sfidano le rondinelle per continuare a stupire e per provare a superare nuovamente Lazio e Inter (che giocheranno rispettivamente mercoledì e giovedì).

Sorpresa Ilicic: non è né titolare, né in panchina.

La diretta del match:

Il primo tempo

4′- Errore di Caldara che perde palla al limite dell’area e lascia che Torregrossa si presenti tutto solo davanti a Sportiello, bravo a respingere la conclusione.

2′- ATALANTA SUBITO AVANTI!! HA SEGNATO PASALIC!! Malinovskyi pesca al limite il croato che entra in area e batte Andrenacci con un destro rasoterra. Tutto facile.

1′- Via, si parte al Gewsiss Stadium.

Le formazioni ufficiali:

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello, Sutalo, Caldara, Djimsiti; Gosens, Tamèze, de Roon, Castagne; Malinovskyi, Pasalic; Zapata. In panchina: Gollini, Rossi, Toloi, Palomino, Czyborra, Hateboer, Bellanova, Freuler, Gomez, Piccoli, Da Riva, Colley. All. Gasperini.

BRESCIA (4-4-2): Andrenacci; Semprini, Chancellor, Mateju, Mangraviti; Spatek, Dessena, VivianI, Bjarnason; Donnarumma, Torregrossa. In panchina Abbrandini, Sabelli, Gastaldello, Papetti, Ghezzi, Tonali, Ayè, Ndoj, Skrabb, Zmrhal. All. Lopez.