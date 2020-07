Sguardo puntato al cielo: che tempo farà? Risponde Antonio Marioni del Centro Meteorologico Lombardo.

ANALISI SINOTTICA

permane alta pressione sul Mediterraneo centro-meridionale anche se, dal nord Europa, le aree depressionarie iniziano ad indebolirla. Tra martedì e mercoledì infatti una saccatura si avvicinerà all’arco Alpino determinando un aumento dell’instabilità sulla nostra regione; ancora da verificare quanto verrà coinvolta la pianura. A livello termico sarà una settimana piacevole con notti abbastanza fresche e giornate non troppo calde.

Lunedì 13 luglio 2020

Tempo Previsto: al mattino un po’ di nubi principalmente su Alpi, Prealpi e medio-alte pianure centro-occidentali e poco nuvoloso altrove. Tendenza a veloci aperture e cielo poco nuvoloso ovunque per velature. In giornata sviluppo di nubi cumuliformi sui rilievi ed entro sera avremo la possibilità di qualche rovescio o temporale su area Alpina e Prealpina.

Temperature: massime in pianura stazionarie e comprese tra 26 e 28°C. Minime stazionarie e comprese tra 15 e 20°C con valori maggiori nei grossi centri urbani.

Venti: in pianura deboli orientali. In montagna: deboli di direzione variabile con rinforzi nelle aree raggiunte da temporale.

Martedì 14 luglio 2020

Tempo Previsto: su Alpi e Prealpi molte nubi con possibilità durante l’intera giornata di rovesci o temporali, più probabili nel pomeriggio-sera. Su pianure ed Appennino poco nuvoloso con tendenza in serata ad aumento delle nubi con possibilità di qualche rovescio o temporale.

Temperature: massime in pianura stazionarie o in lieve aumento e comprese tra 27 e 29°C. Minime stazionarie e comprese tra 15 e 20°C.

Venti: in pianura deboli meridionali con rinforzi nelle aree raggiunte da rovesci o temporali. In montagna: da deboli di direzione variabile a moderati meridionali.

Mercoledì 15 luglio 2020

Tempo Previsto: la notte tempo instabile con possibilità di rovesci o temporali sia sui monti che sulle pianure. Al mattino residua instabilità con qualche rovescio su est regione mentre su centro-ovest avremo delle ampie aperture. In giornata tempo buono su pianure con sviluppo di nubi cumuliformi sui monti dove saranno possibili entro sera nuovi rovesci o locali temporali.

Temperature: massime in pianura in lieve calo e comprese tra 26 e 28°C. Minime stazionarie e comprese tra 15 e 20°C.

Venti: in pianura in rinforzo nelle aree raggiunte da temporale la notte. Deboli occidentali nelle ore diurne. In montagna: moderati meridionali tendenti a moderati settentrionali.