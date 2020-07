Ristogolf e Cesvi, tre giorni di gare a sostegno della ristorazione bergamasca

Ristogolf, Associazione Ristoratori Albergatori & Co. Golfisti, sceglie la città orobica per tornare in campo con l’iniziativa Ristogolf by Allianz per Bergamo, pensata per sostenere la ristorazione del territorio e l’attività del Cesvi attualmente operante nella provincia di Bergamo con diverse iniziative di contrasto al Coronavirus e di sostegno alle realtà imprenditoriali locali.

Sarà il Golf Club Bergamo L’Albenza, uno dei campi più belli d’Italia, a ospitare questa edizione speciale di Ristogolf ideata con un’unica gara che si replicherà per tre giorni consecutivi: dal 21 luglio al 23 luglio. Ristogolf gioca a Bergamo, per Bergamo.

“Bergamo è la città del nostro cuore – spiega lo chef Chicco Cerea, tre stelle Michelin, presidente di Ristogolf – perché io e il mio amico e collega Giancarlo Morelli, vicepresidente, nonché il nostro direttore Dario Colloi, siamo tutti bergamaschi. Si può dire che Ristogolf sia nato qui ormai nove anni fa. Non potevamo esimerci da ricominciare proprio da Bergamo e per Bergamo. Ovviamente sarà un’edizione speciale, faremo tre giorni consecutivi per abbracciare un messaggio positivo, senza però dimenticare ciò che è stato. Bergamo è una città magnifica, e giocheremo insieme per sostenerla”.

Ristogolf cambia veste per l’occasione, mantenendo però i suoi tratti distintivi, come l’immancabile percorso di degustazioni eno-gastronomiche posizionate lungo le 18 buche di gioco, organizzato e gestito nel rispetto delle normative previste dalle autorità. Le premiazioni e il tradizionale showcooking si svolgeranno, invece, in modalità digitale con interventi in diretta sui canali social ufficiali di Ristogolf.

La raccolta fondi

A promuovere il progetto numerosi personaggi e sportivi, tutti legati a Bergamo, tra cui gli attori Giorgio Pasotti e Pietro Ghislandi, la sciatrice e pluricampionessa Sofia Goggia, il calciatore dell’Atalanta Duván Zapata, l’alpinista e scrittore Simone Moro e la madrina del Cesvi Cristina Parodi.

Volti noti che hanno promosso Ristogolf by Allianz per Bergamo, sposandone la finalità benefica, che quest’anno si concretizza nella Fondazione Cesvi, oggi fortemente impegnata a Bergamo per contrastare il Coronavirus. Cesvi è infatti scesa in campo sin dall’inizio dell’emergenza per sostenere gli Ospedali di Bergamo attraverso la fornitura di dispositivi di sicurezza e attrezzature mediche urgenti, e per aiutare gli anziani vulnerabili a Bergamo, attraverso servizi socio-assistenziali a domicilio.

Dal mese di maggio inoltre Cesvi sostiene le micro e piccole imprese del territorio bergamasco con il programma “Rinascimento Bergamo”, che ha l’obiettivo di dare supporto concreto alle attività imprenditoriali cittadine perché possano ripartire e adattarsi al nuovo contesto.

“Ringraziamo Ristogolf – interviene Gloria Zavatta, Presidente Cesvi – per aver scelto di sostenere Cesvi attraverso questa bellissima iniziativa, che unisce lo sport alla ristorazione di eccellenza, e dedicata quest’anno alla città di Bergamo. Come Cesvi siamo nati proprio qui 35 anni fa e operato nel mondo in varie situazioni di emergenza e di promozione dello sviluppo economico e sociale. Quest’anno siamo stati impegnati nel trasferire questa nostra esperienza proprio qui a Bergamo in questo difficile momento storico, sostenendo le strutture sanitarie e le fasce più vulnerabili della popolazione. Seppur l’emergenza sanitaria stia migliorando, siamo consapevoli della conseguente grave crisi sociale e, per questo, continuiamo il nostro impegno per tutelare la salute e la vita delle persone più fragili. Inoltre in questa difficile fase della ripartenza siamo vicini alla città anche supportando le piccole imprese perché possano continuare a rendere Bergamo un territorio di eccellenza com’è sempre stato”.

A sostegno dei ristoratori oroboci

Riportando la manifestazione per appassionati gourmand e golfisti a Bergamo, Ristogolf ha voluto essere vicino anche alla ristorazione del territorio, segnata dall’assenza di turismo straniero e dalle limitazioni giustamente imposte a tutela della salute comune.

A conferma dell’impegno verso la ristorazione orobica, Ristogolf ha coinvolto numerosi ristoranti gourmet del territorio, acquistando un menu degustazione per due persone in ognuno di questi ristoranti, quali premi speciali e gustosi per i giocatori che si sfideranno durante la tre giorni di gara, attuando così un sostegno concreto alla ristorazione.

“Siamo felici – spiega il direttore di Ristogolf Dario Colloi – che in questa circostanza il nostro impegno è andato a sostegno della ristorazione del territorio come simbolo di vicinanza a tutti gli chef e amici di Ristogolf in Italia e non solo, come i nostri partner Le Soste e Euro-Toques Italia”.