Il giovane Montalbano, Arbore o Appuntamento con l’amore? La tv del 13 luglio

Per la prima serata in tv, lunedì 13 luglio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Il giovane Montalbano 2”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “L’uomo che andava appresso ai funerali”. Montalbano e il suo commissariato ormai sono una cosa sola: Augello, Catarella, Gallo, Paternò, il giovane Fazio nel ruolo di braccio destro del commissario e, persino l’ormai pensionato Carmine. Le competenze di tutti saranno utili nel caso dello strano omicidio di Pasqualino Cutufà, un individuo pacifico e innocuo, costretto a smettere di lavorare per un incidente e da allora assiduamente occupato ad andare a tutti i funerali di Vigata. Non ci sono moventi, ma il delitto si intreccia con la scomparsa di Giovanna Bonocore, moglie del proprietario del cantiere in cui Pasqualino aveva perso la gamba Intanto Livia è venuta a Vigata: tanti indizi del suo comportamento fanno insospettire Salvo, che comincia a pensare ci sia un altro uomo…

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Made in Sud”, condotto da Stefano De Martino e Fatima Trotta con la partecipazione di Biagio Izzo.

Canale5 alle 21.20 trasmetterà il film “Appuntamento con l’amore”. Durante il giorno di San Valentino, le storie di vari personaggi molto diversi si intrecciano creando un gioco di sottili corrispondenze: una soldatessa di leva di ritorno dall’Iraq salendo sull’aereo per Los Angeles fa amicizia con un ragazzo omosessuale, innamorato di un giocatore di football. Un fiorista chiede alla sua fidanzata di sposarlo, ma in seguito si renderà conto di essere in realtà innamorato della sua migliore amica la quale, a sua volta, scopre che il suo fidanzato è già sposato con un’altra donna…

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.25 con “Quarta Repubblica”, condotto da Nicola Porro.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “Il colpevole – The Guilty”; su Italia1 alle 21.30 “47 Ronin”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “La figlia della sciamana”; su La5 alle 21.10 “La nemica della porta accanto”; su Iris alle 20.55 “Beetlejuice (Spiritello porcello)”; e su Italia2 alle 21.10 “2001 – Un’astronave spuntata nello spazio”

Su Rai4 alle 21.20 verrà proposta la serie “Marvel’s Daredevil”. L’avvocato Matt Murdock, cieco fin da bambino, ha sviluppato gli altri sensi e li utilizza per combattere il crimine tra le strade di Hell’s Kitchen con l’identità segreta di Daredevil. Il suo obiettivo primario è il boss della malavita Wilson Fisk, conosciuto come Kingpin.

Rai5 alle 21.15 trasmetterà “Ll’arte d’ ‘o sole”. Un nuovo progetto tv di Renzo Arbore e dell’Orchestra Italiana, tutto dedicato alla canzone napoletana. In studio con Arbore, Maurizio Casagrande introduce, con letture e commenti le esecuzioni, live o di repertorio, dei brani classici più amati: da Torna a Surriento a Reginella e molti altri ancora. – con Renzo Arbore e L’Orchestra Italiana. un programma di Renzo Arbore e Gino Aveta. con la partecipazione di Maurizio Casagrande.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Joséphine, Ange Gardien”, con Mimie Mathy. Verrà proposto l’episodio “Paris, Broadway”: Josephine aiuta Olympe, che passa da un casting all’altro senza ottenere mai un ruolo perché paralizzata dalla paura del palcoscenico. Questa volta vorrebbe entrare nel musical Parigi-Broadway, diretto da Christopher Montfort, ma anche qui il nervosismo la paralizza. Tuttavia, Josephine è lì per darle una seconda possibilità e ottenere il ruolo.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 “Eden – Un pianeta da salvare”, condotto da Licia Colò; su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “Scherzi a parte” e su Real Time alle 21.20 “Vite al limite”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.