A partire da lunedì 13 luglio i tamponi drive-in traslocano da Caravaggio al piazzale dell’ospedale di Treviglio.

Si è deciso di rendere stabile la struttura per l’effettuazione dei tamponi in macchina, liberando lo spazio di Caravaggio che, grazie alla disponibilità del sindaco e dei volontari della Protezione Civile, ha reso possibile l’effettuazione di migliaia di tamponi stando comodamente seduti in auto.

Ora il tendone è dislocato nel parcheggio antistante l’ospedale di Treviglio ed è raggiungibile seguendo le indicazioni “percorso-drive”: qui verranno eseguiti, a partire dal lunedì 13 luglio sempre su appuntamento, i tamponi di negativizzazione, quelli relativi ai prericoveri e quelli per gli ingressi nelle unità d’offerta sociosanitarie (RSA, RSD, Comunità etc).

Per migliorare il confort, a fianco del tendone drive-in, è stata allestita anche una seconda tenda dotata di sedie e distributori automatici a servizio dei parenti/accompagnatori dei pazienti del pronto soccorso, i quali, non potendo accedere alla reparto per assistere il congiunto, attendono ora in un luogo protetto e confortevole a due passi dal Pronto Soccorso.