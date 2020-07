Stava lavorando lungo la strada Provinciale 26 quando, per cause ancora in fase di accertamento, il muletto che guidava si è ribaltato.

Sono stati attimi di paura per un 35enne a Dossena, attorno alle 17 di lunedì 13 luglio: il ragazzo ha riportato serie ferite nell’impatto.

Foto 2 di 2



Immediata la richiesta di soccorso: allertati i carabinieri di Zogno, i Vigili del Fuoco di Zogno e i tecnici dell’Ats di Bergamo.

Secondo una prima ricostruzione il 35enne stava manovrando con il muletto che, in fase di lavoro, si è sbilanciato ed è caduto da un muretto.

Sul posto è arrivato anche un elicottero che, dopo le prime cure sul posto, ha trasportato il ferito in codice giallo a Brescia.