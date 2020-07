Dopo Bianzano anche Ardesio si oppone al 5G: “Per precauzione”

Ardesio è il secondo comune in provincia di Bergamo ad emettere un’ordinanza che vieta l’installazione del 5G sul territorio. Lo annunciano gli esponenti del ‘forumstop5gbergamo’. Un’ordinanza molto simile nel testo a quella che Bianzano aveva emesso ancora a maggio.

Nel documento viene citato il principio di precauzione adottato dall’amministrazione comunale. Sempre nello stesso si fa riferimento ad alcuni studi che sottolineano i pericoli che questa tecnologia potrebbe generare su ambiente e salute. In conclusione si considera il fatto che, malgrado la sperimentazione del 5G sia già stata avviata, non esistono studi che, preliminarmente alla fase di sperimentazione, forniscano una valutazione del rischio sanitario e per l’ecosistema derivabile da una pervasiva installazione di nuove antenne.

Sui rischi connessi all’utilizzo del 5G la comunità scientifica resta scettica e di evidenze, al momento, non ce ne sono. Negli ultimi mesi, tuttavia, la tecnologia è stata al centro di alcune teorie complottiste, una su tutte quella che correlava (senza alcuna prova scientifica) la diffusione del 5G all’epidemia di Coronavirus. La tesi? Le nuove onde elettromagnetiche indebolirebbero il sistema immunitario favorendo la diffusione della malattia. Una fake news – come l’hanno definita le autorità competenti – che nel Regno Unito ha spinto molte persone ad incendiare e vandalizzare le antenne 5G.