Gli aggiornamenti

Covid, restano 30 pazienti in terapia intensiva: a Bergamo 43 dei 94 nuovi casi

Nelle ultime 24 ore ci sono stati 9 decessi: scendono a 30 i ricoverati in terapia intensiva mentre i ricoverati non in terapia intensiva salgono di 8 unità.

Più informazioni su coronavirus

coronavirus covid-19









Sono 94 i nuovi casi positivi di Covid in Lombardia, di cui 27 a seguito di test sierologici e 22 “debolmente positivi”. Bergamo rimane la provincia che più contribuisce a questo dato, con 43 nuove positività riscontrate: rimane costante, invece, il numero dei guariti e dei dimessi, ora arrivato complessivamente a 70.375. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 9 decessi: scendono a 30 i ricoverati in terapia intensiva mentre i ricoverati non in terapia intensiva salgono di 8 unità. I dati di lunedì 13 luglio: – i tamponi effettuati: 6.482, totale complessivo: 1.149.414 – i nuovi casi positivi: 94 (di cui 27 a seguito di test sierologici e 22 ‘debolmente positivi’) – i guariti/dimessi: 70375 (+78), totale complessivo: (68.293 guariti e 2.082 dimessi) – in terapia intensiva: 30 (-1) – i ricoverati non in terapia intensiva: 168 (+8) – i decessi: 9, totale complessivo: 16.757 I nuovi casi per provincia Milano 15 di cui 6 a Milano città Bergamo 43 Brescia 13 Como 4 Cremona 4 Lecco 1 Lodi 0 Mantova 3 Monza e Brianza 2 Pavia 2 Sondrio 0 Varese 1 Leggi anche Nel weekend Interventi in grotta, verifica tecnica a Dossena per la IX Speleologica

Motore Carrera Cup Italia, Marzio Moretti con Bonaldi Motorsport © Riproduzione riservata