Carrera Cup Italia, Marzio Moretti con Bonaldi Motorsport

Un grande cuore rosso e lo skyline della Città Alta di Bergamo su sfondo giallo caratterizza la nuova livrea della Porsche 911 di Bonaldi Motorsport che scende in pista nella Carrera Cup Italia 2020. Un segno grafico che rappresenta l’abbraccio alla città e il desiderio di

ripartenza.

Un modo semplice, ma significativo per rivendicare con orgoglio l’amore per Bergamo, duramente colpita in questi mesi. A difendere i colori della compagine diretta da Marco Bielli, ci sarà il giovanissimo mantovano classe 2002 Marzio Moretti. Dopo aver vinto nel 2016 il titolo italiano karting nella categoria OKJ, Marzio debutta in monoposto nel 2018 gareggiando nella F4 italiana e vince nel 2019 il campionato Ligier JS P4 Ultimate Challenge.

Marco Bielli, team manager: “Marzio è un giovanissimo pilota sul quale contiamo tanto: ha pochissima esperienza ed è salito su di una vettura GT per la prima volta la scorsa settimana in un test privato; tuttavia ha già dimostrato di avere un talento ed un potenziale enormi. Ci vuole ovviamente pazienza, ma sono convinto che ben presto potrà cogliere risultati eccellenti e, perché no, magari anche vincere delle gare”.

Il programma del week end inizierà con un turno di prove libere in programma venerdì 17 luglio dalle 14.20 alle 15.20; si prosegue sabato 18 luglio con lo svolgimento delle prove di qualificazione a partire dalle 9.55 e con la disputa della prima gara alle 16; domenica 19 luglio la seconda gara, che prenderà il via alle 9.50, chiuderà il week end. Confermate a livello di copertura televisiva le dirette trasmesse dalla piattaforma Sky: in particolare la gara del sabato pomeriggio sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena, quella della domenica da Sky Sport Arena e da Cielo.

Di seguito il calendario completo di Carrera Cup Italia: Mugello 18-19 luglio, Misano 1-2 agosto, Imola 29-30 agosto, Vallelunga 19-20 settembre, Mugello 3-4 ottobre, Monza 7-8 novembre.