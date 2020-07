Calenda a Bergamo con Gori, “sold out in 48 ore”

Chiuse le registrazioni all’evento di presentazione del libro di Carlo Calenda con il sindaco di Bergamo Giorgio Gori. In poche ore tantissime adesioni.

Saranno garantiti i posti a sedere in ordine di arrivo al pubblico già registrato all’evento, i cancelli apriranno dalle 19.30 e i partecipanti saranno dislocati nelle sale del Centro Congressi Papa Giovanni XXIII per seguire l’incontro anche in videoconferenza.

Soddisfazione tra gli organizzatori dell’iniziativa, che sottolineano l’importanza di garantire un evento ordinato, sicuro e in ottemperanza a tutti i termini di legge imposti dalle misure anti Covid-19.