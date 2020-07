Assembramenti nei locali della Bassa: controlli e sanzioni dei Carabinieri

Servizio straordinario di controllo del territorio ad “alto impatto” dei carabinieri in relazione alla verifica del rispetto delle prescrizioni tutt’ora vigenti per l’emergenza da Covid-19 e, contestualmente, volta al controllo di esercizi pubblici e degli avventori.

Pianificato per il sabato sera, il servizio dei carabinieri del Comando di Treviglio, si è svolto con decine di militari che sono stati impegnati nei controlli eseguiti, tra l’altro, su una cinquantina di veicoli in transito e 250 persone.

Dei dodici esercizi commerciali controllati, in tre casi sono state riscontrate irregolarità per cui si è proceduto a contestare violazioni amministrative. Altrettante le sanzioni comminate in violazione delle normative anti assembramento emanate in relazione alle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute pubblica.

A seguito delle perquisizioni personali e veicolari, sono state segnalate quali assuntori di sostanze stupefacenti 5 persone, trovate in possesso di piccoli quantitativi di cocaina e hashish e per cui, oltre alla comunicazione all’Ufficio Territoriale del Governo, è scattato anche il ritiro della patente di guida.

A questo vanno aggiunte una decina le contravvenzioni al Codice della Strada contestate che, in un caso, hanno portato anche al sequestro amministrativo del veicolo condotto.

Il servizio straordinario del fine settimana, rientra in una più ampia attività di controllo e vigilanza del territorio e di contrasto al fenomeno dei comportamenti illeciti in generale e più in particolare alla commissione di atti vandalici e di disturbo alla quiete pubblica, pianificata dai Carabinieri di Treviglio che, nel corso delle prossime settimane, proseguiranno l’azione di contrasto nell’ambito dell’intera giurisdizione.