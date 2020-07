Non dirlo al mio capo, Fbi o Lucky Luciano? La tv del 12 luglio

Per la prima serata in tv, domenica 12 luglio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Non dirlo al mio capo”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Occhio per occhio, cuore per cuore” e “A carte scoperte”. Nel primo, Lisa ha finalmente estinto l’ipoteca sulla casa ma, proprio quando tutto sembra andar e per il meglio, arriva una sorpresa decisamente inaspettata. Nel frattempo Claudia è pronta a far pagare a Jacopo le bugie che ha raccontato ai suoi genitori. Infine, Enrico riceve una telefonata: il padre è peggiorato e ha un ultimo desiderio da esprimere.

Nel secondo, al funerale del padre, Enrico fa un incontro inaspettato che scompiglia di nuovo le carte in tavola sulla sua famiglia. Romeo invita Mia a passare una notte fuori con lui, ma convincere Lisa sarà più difficile del previsto. Perla, impegnata nella selezione di una nuova tata per i ragazzi, riceve una notizia inaspettata che cambierà i suoi piani…

Su RaiDue alle 21.05 ci sarà “Rai Sport 90° Sera – Condotto da Simona Rolandi e Enrico Varriale” e alle 22 il telefilm “Fbi”. Verrà proposto l’episodio ” Una nuova alba”: un controverso leader di estrema destra viene arso vivo dopo aver tenuto un discorso alla Paul Revere University. Le indagini dell’F.B.I. si concentrano sulle organizzazioni politiche del Campus…

Su Canale5 alle 21.15 verrà riproposta la fiction “Rosy Abate”. Rosy continua a fuggire nella speranza che Costello (Davide Devenuto) non riesca a trovarla. Intanto il camorrista si assicura che Leo (Vittorio Magazzù) rimanga dalla sua parte: lo ingannerà ancora una volta e il ragazzo sceglierà di credere alla sua versione dei fatti. Aver tradito Costello infatti ha incrinato ancora di più il rapporto fra madre e figlio: Rosy non sa più come evitare che Leo si faccia del male e come riconquistare la sua fiducia. La Polizia invece è ignara del fatto che il Commissario sia uno degli uomini di Costello. Quest’ultimo è deciso ad eliminarla a tutti i costi: non tollera che lei abbia parlato alle autorità dei suoi traffici con i siciliani. Dopo essere fuggita a lungo, Rosy deciderà di fare marcia indietro e affronterà Costello a viso aperto

RaiStoria alle 21.15 trasmetterà il film “Lucky Luciano”. E’ il 3 gennaio 1946. Thomas Dewey, diventato governatore dello Stato di New York dopo esserne stato procuratore, grazia il capo della mafia italoamericana Lucky Luciano che dieci anni prima aveva fatto arrestare e condannare a cinquanta anni. Non meglio chiariti servigi resi alla marina militare durante la seconda guerra mondiale spalancano le porte del carcere a Luciano, a condizione che se ne torni per sempre in Italia, da cui molti anni prima era emigrato. Così, l’11 febbraio 1946, accompagnato dal servizio immigrazione americano, Salvatore Lucania si imbarca nel porto di New York sulla nave Laura Keene, che approderà a Napoli dopo un paio di settimane di navigazione. E’ per lui l’inizio di una vera e propria seconda vita, non meno delittuosa della prima, ma comunque inspiegabilmente impunita.

Rete4 alle 21.25 trasmetterà la replica di “Freedom – Oltre il confine”, condotto da Roberto Giacobbo.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “La spia russa”; su Italia 1 alle 21.30 “Tower Heist: colpo ad alto livello”; su Rai4 alle 21.20 “The Roommate Il terrore ti dorme accanto”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “L’ombra del sospetto”; su La5 alle 21.05 “Questi sono i 40”; e su Iris alle 20.35 “Match point”.

Rai5 alle 21.15 trasmetterà il documentario “Il Giappone visto dal cielo”. La culla delle tradizioni. Honshu; a sud di Nara, la prima capitale stabile del Giappone e culla di molte delle sue usanze, il monte Yoshino è il luogo ideale per vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: l’hanami.

Da segnalare, infine, su La 7 alle 21.15 “Atlantide – La conquista della luna”; su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra alle 21.15 “Emigratis”; su Real Time alle 21.30 “90 giorni per innamorarsi: quarantena” e su Italia2 alle 21.15 il telefilm “Big Bang theory”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.