Intesa-Ubi: Micillo (Imi): “Con l’Ops confermati i fidi con le due banche”

Per le imprese, “tengo a sottolineare quanto già chiarito fin da subito da Carlo Messina, ovvero che le aziende, di qualunque dimensione, ad oggi affidate sia da Ubi sia da Intesa Sanpaolo, nel momento in cui l’Ops andrà a buon fine, vedranno i propri fidi complessivi almeno confermati. Ciò proprio per non far mancare, da parte di Intesa Sanpaolo, quel supporto necessario ad affrontare un momento tanto delicato come quello attuale”.

Ad affermarlo è l’ad di Imi, Mauro Micillo, su Milano Finanza, replicando a preoccupazioni espresse da una parte degli imprenditori bergamaschi per l’attività creditizia in caso di realizzazione dell’Ops di Ca’ de Sass su Ubi Banca.

“Quella che potrebbe nascere – ha sostenuto – è una nuova realtà bancaria, che trarrà la sua forza dal solido rapporto che già esiste con le comunità con cui opera, le famiglie, gli imprenditori e le fondazioni”.