Dopo i forti e devastanti temporali di sabato sembra che l’ultima parte del weekend sarà decisamente migliore a Bergamo e in provincia. Vediamo se sarà davvero così con Francesco Costa del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

La rimonta verso l’Europa centrale e l’Italia di un promontorio dell’alta pressione di matrice azzorriana, garantirà tempo stabile e soleggiato almeno per la prima parte della settimana, fatta salva la possibilità di qualche isolato acquazzone nelle ore pomeridiane o serali sui rilievi o a ridosso dei medesimi.

Domenica 12 luglio 2020

Tempo Previsto: al mattino da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso per temporanei addensamenti più probabili sui settori centro-orientali ma con tendenza al passaggio a tempo stabile e più soleggiato, pur con addensamenti che localmente potranno insistere, in particolare sulle basse pianure orientali.

Dal pomeriggio sulle Prealpi locale accentuazione dell’instabilità con possibili isolati rovesci su settore Orobico, Val Camonica e, con minore probabilità, su valli Bresciane e alto Garda; altrove da poco nuvoloso a localmente nuvoloso con passaggio di nubi medio-alte, in un contesto comunque asciutto e frequentemente soleggiato.

Temperature: il lieve diminuzione con minime 15°C/18°C e massime 26°C/29°C.

Lunedì 13 luglio 2020

Tempo Previsto: In pianura al mattino in parte nuvoloso ma asciutto, con tendenza nel corso della giornata a tempo prevalentemente soleggiato; sulla fascia Alpina e Prealpina, Valtellina e Valle Camonica nuvolosità irregolare associata a brevi rovesci, non diffusi, più probabili nelle ore pomeridiane.

Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento (16/20°C), massime in lieve aumento (26/30°C).

Martedì 14 luglio 2020

Tempo Previsto: In pianura prevalenza di cieli soleggiati; sui rilievi maggiore variabilità che potrà portare qualche isolato temporale verso sera, in possibile locale estensione a pedemontane e, con minore probabilità, alle vicine pianure.

Temperature: stazionarie o in lieve aumento (minime 17/21°C, massime 27/30°).