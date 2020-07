È un 76enne di Dalmine il ciclista morto a Malpaga

Era uscito domenica mattina come faceva spesso con la sua bicicletta, una passione quella per il ciclismo che lo ha accompagnato per tutta la vita.

Alle 11.20 un legnetto si è incastrato nella ruota davanti facendolo catapultare sulla strada. Un tonfo violento che gli è costato la vita. La vittima è Giovanni Quadri, 76 anni di Dalmine. Con sé non aveva i documenti ma un cellulare che è stato utile per rintracciare i famigliari.

Alcuni automobilisti e altri ciclisti che hanno assistito alla scena hanno chiesto l’intervento immediato dei medici e dei carabinieri. Purtroppo all’arrivo dell’ambulanza i medici non hanno potuto che constatare la morte del 76enne.