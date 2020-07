Dossena, cade in gara dalla moto da cross: 11enne soccorso con l’elicottero

Un ragazzino di 11 anni è rimasto ferito in modo grave, ma non è in pericolo di vita, in un incidente avvenuto nella mattina di domenica 12 luglio, a Dossena, mentre si trovava in sella alla sua moto da cross ed era in gara al crossodromo del paese.

Il ragazzino è stato soccorso dal personale del 118, arrivato sul posto con un’ambulanza e l’elicottero. Il giovante atleta è stato così trasferito all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Sul posto anche i carabinieri di Zogno per gli accertamenti di Legge.