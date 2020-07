Coronavirus, zero contagi a Lodi, Pavia e Sondrio: a Bergamo sono 26

Regione Lombardia fa il punto della situazione, ormai quotidiano, sui contagi. Un dato importante è l’aumento dei guariti e che a Lodi, Pavia, Sondrio ci sono zero contagi.

I dati:

– i tamponi effettuati: 9.545, totale complessivo: 1.142.932;

– i nuovi casi positivi: 77 (di cui 15 a seguito di test sierologici e 16 ‘debolmente positivi’);

– i guariti/dimessi: 70.297 (+277) di cui 68.199 guariti e 2.098 dimessi;

– in terapia intensiva: 31 (+2);

– i ricoverati non in terapia intensiva: 160 (-13);

– i decessi: 8, totale complessivo: 16.748;

I nuovi casi per provincia:

Milano: 6, di cui a Milano città: 5;

Bergamo: 21;

Brescia: 6;

Como: 1;

Cremona: 6;

Lecco: 1;

Lodi: 0;

Mantova: 27;

Monza e Brianza: 7;

Pavia: 0;

Sondrio: 0;

Varese: 1.