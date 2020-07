Ambientato a Bergamo il video della cover di “Angel” dedicata alle vittime del Covid

“Nella provincia di Bergamo e nel nord Italia una generazione di genitori e nonni è stata quasi cancellata. Non lasceremo mai il loro ricordo svanire”. Si chiude con questo messaggio il video della canzone “Nelle braccia di un angelo“, una cover speciale con parziale adattamento in italiano di “Angel” di Sarah Mclachlan, interpretata dal duo italo tedesco Alessandro & Hanna Rinella.

Realizzato dall’artista pistoiese Lucia Vannucchi e da Luca Bozzi, attore e cineasta di Livorno, il video dedicato a tutte le vittime del Coronavirus è ambientato a Bergamo e vuole essere un messaggio di speranza da una città che dopo tre mesi di lockdown lentamente ricomincia a vivere.

I volti, i gesti, i sorrisi delle persone nel video ricordano un’intera generazione di genitori, nonni, o semplicemente conoscenti che se ne sono andati soli, senza il conforto delle persone care, che in eredità hanno lasciato forza e saggezza, tenacia, un’amore incondizionato e la capacità di non arrendersi mai. Chiaro il messaggio: non dimenticare, onorare la memoria di tutte le persone scomparse a causa del Coronavirus anche in questo tempo di lento e graduale ritorno alla normalità.

Attraverso una campagna Facebook il video verrà utilizzato per una raccolta fondi che verranno devoluti direttamente al Banco Alimentare.