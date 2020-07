Juventus-Atalanta, la diretta del match

C’è l’Atalanta delle grandi occasioni, con tutti i titolari presenti, all’Allianz Stadium per il big-match con la Juventus. Gasperini, ormai certo di aver conquistato per il secondo anno consecutivo la partecipazione alla prossima Champions League, a Torino gioca per la seconda posizione: vincere contro i bianconeri significherebbe volare a +1 dalla Lazio.

Davanti il trio delle meraviglie: Ilicic, Gomze e Zapata.

Le formazioni ufficiali:

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Cuadrado; Rabiot, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi, Dybala; Ronaldo. All. Sarri.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Dijmsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic; Zapata. All. Gasperini.

Dalle 21.45 la diretta del match.