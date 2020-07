Qualche nuvola nel cielo sopra Bergamo del sabato mattina: vediamo con Andrea Bosoni del Centro Meteo Lombardo come sarà il weekend.

ANALISI GENERALE

L’area di alta pressione di matrice oceanica che ha interessato per tutta la settimana il bacino del Mediterraneo cede temporaneamente il passo ad un veloce fronte nord-alpino che tra venerdì sera e sabato apporterà principalmente una moderata instabilità sui rilievi e sui settori centro-orientali della Lombardia.

Tempo in miglioramento da domenica specie sui settori pianeggianti, la nuova settimana si prospetta in prevalenza stabile e asciutta con temperature gradevoli per il mese di Luglio.

Sabato 11 luglio 2020

Tempo Previsto: Fin dal mattino cielo nuvoloso o irregolarmente nuvoloso su tutta la regione con residui rovesci lungo la fascia pedemontana e Prealpina tra Varesotto e lago di Garda, fenomeni meno probabili e più isolati su alta pianura; nel pomeriggio nuova fase instabile con fenomeni temporaleschi, localmente anche intensi che si concentreranno sulle basse pianure a ridosso dell’asta del Po dal pavese orientale al mantovano; instabilità in accentuazione anche sui settori centro-orientali della regione sia in pianura che sui settori montuosi, fenomeni isolati o del tutto assenti sui settori occidentali. Schiarite in serata a partire dai settori più occidentali.

Temperature: Minime in lieve diminuzione(17/20°C), massime in diminuzione più sensibile sui settori centro-orientali (27/30°C).

Domenica 12 luglio 2020

Tempo Previsto: Durate la notte ancora residua nuvolosità associata a qualche rovescio sui settori più orientali della regione Mantovano e Basso Garda; sul resto della regione al mattino da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso per temporanei addensamenti nuvolosi più probabili sui settori centro-orientali ma con tendenza al passaggio a tempo stabile e asciutto, possibili rovesci nel pomeriggio solo su settore Orobico, valli Bresciane e alto Garda.

Temperature: Minime in diminuzione ( 15°C/18°C) massime stazionarie (26°C/29°C)

Lunedì 13 luglio 2020

Tempo Previsto: In pianura tempo prevalentemente soleggiato, sulla fascia Alpina e Prealpina, Valtellina e Valle Camonica nuvolosità irregolare fin dal mattino associata a brevi rovesci più probabili nelle ore pomeridiane.

Temperature: Minime stazionarie, massime stazionarie o in lieve rialzo.