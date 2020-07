Enza: infermiera bergamasca ora poliziotta ad honorem, come mamma e papà

C’è anche l’infermiera bergamasca Enza Anemolo tra i premiati della serata in programma alle 20,30 in piazza del Viminale a Roma, quando la Polizia di Stato, con la Banda musicale, onorerà la memoria dei concittadini deceduti nella pandemia di Covid-19 e ringrazierà a nome di tutti il personale sanitario che con straordinaria dedizione ha condotto una battaglia senza pari.

“Grazie a nome di tutti” è il titolo della cerimonia che si svolgerà alla presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e del Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese. Il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Franco Gabrielli rivolgerà un indirizzo di saluto in apertura.Alla cerimonia parteciperà anche il Sindaco di Roma Virginia Raggi.

L’11 luglio 1852 nasceva il Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza. Stasera – 168 anni dopo – la Polizia di Stato vuole ringraziare gli operatori sanitari che con il loro straordinario impegno e pagando a loro volta un altissimo prezzo, hanno salvato moltissime vite.

Durante la serata, condottata dalla giornalista Valentina Bisti, saranno ricordate le vittime della pandemia ed in particolare coloro che hanno lavorato in prima linea per assistere la popolazione: personale sanitario, servizi pubblici essenziali, Forze dell’ordine e tra questi i poliziotti Giorgio Guastamacchia, Maria Sparagana e Valter Capussotto.





Dopo un breve intervento del Direttore Sanitario dell’Istituto Lazzaro Spallanzani Francesco Vaia, sarà conferito il titolo di poliziotto ad honorem a Luigi Cavanna, direttore del Dipartimento Oncoematologia dell’Azienda USL di Piacenza, ed alla dottoressa Enza Anemolo, infermiera e case manager presso il San Donato Habilita di Osio Sotto, figlia di due poliziotti (papà in pensione e mamma ancora in servizio in Questura a Bergamo).

“Un grazie particolare al Questore Maurizio Auriemma e a tutta la Polizia di Stato – commenta -. Il premio è dedicato a tutti i miei colleghi infermieri che hanno lavorato inesorabilmente, ai medici, ma anche alle famiglie dei miei assistiti”. “Una forma di premiazione anche alla città di Bergamo, allo sforzo fatto dalla nostra sanità” aggiunge il questore di Bergamo.

Nel corso della serata, sarà presentato il libro “La sanità della Polizia di Stato al tempo del Coronavirus”, curata dalla Direzione Centrale di Sanità della Polizia di Stato i cui operatori hanno condiviso le fatiche del picco epidemiologico. Il testo raccoglie la produzione documentale che nel corso dei mesi è stata necessaria per la stesura delle circolari e delle linee guida comportamentali per gli operatori di polizia al fine del contenimento dei contagi e della gestione dei casi positivi.

La Banda musicale eseguirà diversi brani nel corso dell’evento, dedicando un momento all’indimenticabile Maestro Ennio Morricone.

Il concerto sarà trasmesso in diretta su Facebook e vedrà la straordinaria e generosa partecipazione del maestro Claudio Baglioni, uno degli artisti italiani da sempre promotore dei valori sociali e di solidarietà e il prezioso contributo del grande sassofonista Stefano di Battista.

La serata si concluderà con l’Inno nazionale eseguito dalla Banda musicale e cantato da Claudio Baglioni, mentre il Palazzo del Viminale si vestirà con il tricolore grazie all’intervento di ACEA e resterà così illuminato.