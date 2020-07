Da “Una voce per Padre Pio” a “Troppo forte”: la tv dell’11 luglio

Per la prima serata in tv, sabato 11 luglio su RaiUno alle 21 andrà in onda “Una voce per Padre Pio”, condotto da Flavio Insinna con la partecipazione di Nino Frassica e Nathalie Guetta.

Da oltre 20 anni Rai1 ha voluto dare a Padre Pio la visibilità degna dei Grandi Santi. Grazie alla Rai, si è potuta continuare quella missione di sollievo della sofferenza umana che tanto stava a cuore a Padre Pio. Nel 2020, anno della Pandemia di Corona Virus, più che mai abbiamo bisogno di messaggi che rappresentino la speranza, la rinascita e la vita. Al timone del Charity Show, anche quest’anno, ci sarà Flavio Insinna e, come per gli anni precedenti, in modo sobrio ed elegante, si fonderanno musica, racconti e testimonianze. La raccolta fondi, verrà destinata per una parte ai progetti italiani (adattati all’emergenza del momento) ed una parte alla gestione delle opere sociali attive nei Paesi del Terzo Mondo.

Su RaiDue alle 21.05 ci sarà “Rai Sport 90° Gol Flash” e alle 21.45 il film “Tutti i sospetti su mia madre”. Maddy, una studentessa liceale, è tenuta sotto stretta osservazione dalla protettiva madre Claire, che disapprova persino la sua relazione con un coetaneo. Quando il fidanzato viene ucciso, Maddy viene arrestata dalla polizia ma la ragazza sospetta che ad assassinarlo sia stata proprio Claire. Ma è la verità o è stato qualcun altro ancora a macchiarsi le mani di sangue?

Canale5 alle 21.20 riproporrà “Ciao Darwin 7 – La resurrezione”, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.25 c’è “Troppo forte”; su Italia1 alle 21.30 c’è “Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre”; su La7 alle 21.15 “Un marito per Cinzia”; su Rai4 alle 21.20 “Professione Assassino”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “L’infermiera”; su La5 alle 21.05 “Inga Lindstrom – Un’estate a Norrsunda”; su Iris alle 21 “L’ultimo appello”; e su Italia2 alle 21.15 “La zona morta”.

Su Rai5 alle 20.50 andrà in scena “Stasera a casa Rossi”. Riccardo Rossi, a proprio agio nei panni del padrone di casa, intrattiene il pubblico raccontando aneddoti della sua adolescenza e prendendo spunto dall’attualità per riflettere sulle stranezze della vita.

Da segnalare, infine, su Rete4 alle 21.25 la soap “Una vita”; su La7D alle 21.30 il telefilm “Professor T.”; su Mediaset Extra alle 21.15 “Festivalbar 2000” e su Real Time alle 21.30 il docu-reality “Vite al limite”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.