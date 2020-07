Si fanno sentire i danni del maltempo in provincia di Bergamo, soprattutto nella zona dell’alto Sebino e in Valle Seriana.

Sabato mattina i vigili del fuoco di Bergamo sono intervenuti per il crollo di un tetto in eternit in una struttura fatiscente e in stato di abbandono a Parzanica. Con loro, sul posto, anche i carabinieri ed i tecnici comunali.

A Gandino i pompieri di Clusone, il nucleo Usar di Bergamo e i volontari di Gazzaniga si sono sempre attivati per il tetto in eternit di un capannone divelto dal vento: i detriti hanno compromesso le abitazioni circostanti e ora i vigili del fuoco stanno bonificando in sicurezza la zona interessata.









Terzo intervento a Sovere, per la rimozione di albero caduto sopra un’auto a causa del maltempo.