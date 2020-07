Webinar per scoprire il corso per specialisti nello sviluppo di sistemi informativi aziendali

Si svolgerà lunedì 13 luglio alle ore 18 il webinar gratuito che illustra il nuovo corso “Enterprise Software Development & Application Consulting” dedicato alla formazione degli specialisti della trasformazione digitale dei processi aziendali, professionisti in grado di automatizzare i processi mediante l’analisi, il disegno, lo sviluppo e la messa in opera di sistemi informatici.

Il corso nasce dalla collaborazione di JAC Fondazione JobsAcademy con il Gruppo Sme.UP, il partner IT che accompagna le aziende nella trasformazione digitale con le soluzioni software e hardware più adatte al loro business e si rivolge sia a chi sta vivendo un percorso formativo alle superiori, agli appassionati dell’informatica, sia a chi è già nel settore e aspira a costruirsi una nuova figura professionale.

Il corso biennale “Enterprise Software Development & Application Consulting”, svolto in collaborazione con Sme.UP, è un percorso formativo della durata di due anni dedicato alla formazione di specialisti nello sviluppo di sistemi informativi aziendali e consulenti applicativi: professionisti in grado di effettuare l’analisi, lo sviluppo e la messa in opera di sistemi informatici per l’automatizzazione dei processi aziendali.

Con questo corso i partecipanti acquisiranno sia conoscenze sui processi aziendali (tra cui acquisto e vendita, pianificazione, produzione, contabilità) sia competenze informatiche (tra cui programmazione software, sistemi operativi e reti, Internet of Things).

Il biennio è basato su un modello di insegnamento che per ogni lezione prevede una parte di teoria e una parte di esercitazione tecnica pratica. Punto di forza è lo svolgimento di 3 mesi di stage formativo presso Sme.UP che garantisce l’erogazione da parte degli specialisti dell’azienda di competenze tecniche specifiche di cui le imprese hanno bisogno.

L’evento di lunedì 13 luglio è interamente digitale e si sviluppa sottoforma di webinar della durata di un’ora, in cui alcuni professionisti dell’azienda Sme.UP e il responsabile del corso in JAC illustreranno le opportunità di questo nuovo corso, analizzando nei dettagli la figura professionale che si ambisce a formare nei due anni e tutte le attività formative connesse.

Per iscriversi al webinar: https://www. fondazionejobsacademy.org/it/ webinar-gratuito- specialistico-corso-sulla- trasformazione-digitale/