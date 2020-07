Meeting di Bellinzona, podio e primato personale per Sebastiano Parolini sui 1500

Passo dopo passo l’atletica leggera si avvicina alla normalità e uno degli indizi proviene dal mezzofondo.

Dopo i test disputati in corsia, gli atleti impegnati nei 1500 metri sono tornati ad affrontarsi fianco a fianco come avvenuto nel corso del Meeting di Bellinzona.

A mettersi in luce nella località svizzera è stato Sebastiano Parolini che ha terminato al terzo posto in 3’45”41 la prova vinta da Joao Bussotti (Centro Sportivo Esercito, 3’43”56)

Alle prime uscite dopo il lockdown, il portacolori del Gruppo Alpinistico Vertovese ha provato a tener testa al 27enne di origine monzambicana e a Pietro Arese (Atletica Piemonte), migliorando di sei decimi il primato personale.

In chiave bergamasca buon rientro per Luigi Ferraris e Samuel Medolago (Atletica Valle Brembana) che hanno concluso la propria gara rispettivamente in ottava e decima posizione.