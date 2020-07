Il patron del Psg: “L’Atalanta? Oggi è tra le squadre più forti d’Italia”

“L’Atalanta è tra le più forti squadre italiane”. Lo dice Nasser Al-Khelaifi, patron del Paris Saint Germain prossimo avversario dei nerazzurri in Champions League, ad agosto a Lisbona.

“Sarà un confronto molto interessante contro l’Atalanta. Avremo di fronte un avversario che rispettiamo e che quest’anno si è confermata tra le migliori squadre italiane. Non vediamo l’ora di riassaporare il profumo speciale di questo torneo, in questo format senza precedenti. Purtroppo i nostri tifosi non potranno accompagnarci a Lisbona, ma sappiamo di averli ugualmente vicini con il cuore e la mente”.

Il Psg prima di affrontare l’Atalanta ad agosto, è atteso da due appuntamenti importanti in Francia: a fine luglio, infatti, Neymar e compagni giocheranno le finali di Coppa di Francia e Coppa di Lega contro Metz e Lens.