I migliori anni, Maleficent o La grande storia? La tv del 10 luglio

Per la prima serata in tv, venerdì 10 luglio RaiUno alle 21.25 riproporrà “I migliori anni”, condotto da Carlo Conti. Un rimontaggio di 8 puntate con il meglio di tutte e 8 le edizioni de “I Migliori Anni”. Rivedremo i momenti più suggestivi ed emozionanti di uno spettacolo che ha visto esibirsi i più grandi artisti italiani ed internazionali del mondo della musica, del cinema e della televisione.

Su RaiTre alle 21.20 “La Grande Storia” presenta “Quasi amici”. Si sono incontrati ben 17 volte. La prima a Venezia, nel 1934: Mussolini in smagliante divisa, Hitler con un modesto impermeabile. L’ultima, dieci anni dopo, quando il Duce è un “cadavere vivente”, diventato ostaggio del Führer. Nel mezzo una guerra disastrosa, ma anche i sogni di grandezza, le immense sfilate, le accoglienze imperiali. E sempre, l’ammirazione infinita del dittatore tedesco verso il suo maestro italiano. È stata un’amicizia? O l’inevitabile alleanza tra due dittatori?

Su Canale5 alle 21.30 andrà in onda il film “Manifest”. Atterrano a New York City dopo un volo turbolento, ma appena sbarcati scoprono che in realtà sono passati cinque anni dalla partenza.

Su Rete4 alle 21.25 l’appuntamento è con “Stasera Italia news speciale”.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Scatti di follia”; su Italia 1 alle 21.25 “La fidanzata di papà”; su La7 alle 21.15 “Pronti a morire”; su Rai4 alle 21.20 “La vendetta di un uomo tranquillo”; e su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Lolita”;

Ancora, su Iris alle 20.55 “Niente da dichiarare” e su Italia2 alle 21.15 “L.A. Zombie – L’ultima apocalisse”.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposto il documentario “Art night”. Andrà in onda il documentario “Il mistero di Modi”: la storia avvincente delle false teste di Modigliani ritrovate a Livorno nel 1984 si intreccia con altri misteri che ancora avvolgono la figura di questo grande artista. A seguire verrà proposto il documentario “Civilizations, l’arte nel tempo”: rinascimenti – Le affinità tra il Rinascimento italiano e l¿arte islamica del XVI secolo.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Drop Dead Diva”; su La5 alle 21.10 la replica di”Temptation island”; su Mediaset Extra alle 21.15 “Colorado” e su Real Time alle 21.20 “Cake Star – Pasticcerie in sfida”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.