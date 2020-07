Ciclismo, Marta Cavalli e Vittoria Guazzini giurano per la Polizia di Stato

L’ora dei successi e delle esultanze in strada appare ancora lontana, ma il 2020 rimarrà comunque indimenticabile per Marta Cavalli e Vittoria Guazzini.

Le portacolori della Valcar-Travel & Service hanno infatti partecipato alla cerimonia di giuramento della Polizia di Stato svoltosi nel Centro Polifunzionale Scuola Tecnica di Polizia di Roma.

Tesserate per le Fiamme Oro, le due azzurre hanno vissuto uno dei momenti più belli della vita di un atleta in un periodo particolarmente difficile per l’intero Paese.

“Giuro di esser fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell’interesse dell’amministrazione per il pubblico bene” ha sottolineato la 22enne di San Bassano con un post su Instagram.

In attesa di tornare in sella, le componenti del team di Bottanuco saranno impegnate nella terza tappa del Tour de France Virtual in programma il prossimo 11 luglio.