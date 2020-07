Cerca di rubare due videogiochi all’Iper di Brembate: 37enne arrestato

Convinto di poter aggirare i controlli della vigilanza interna al centro commerciale, ha raggiunto gli scaffali del reparto informatico dell’Iper di Brembate dove ha prelevato due consolle videogiochi della Nintendo. Poi, credendo di non essere visto, li ha inseriti in una borsa schermata avviandosi verso l’uscita.

Saltato il pagamento alle casse è però stato fermato dal servizio di vigilanza che, nel frattempo, stava monitorando i suoi movimenti. Così, allertato dell’accaduto il 112, sul posto è sopraggiunta la pattuglia della stazione di Brembate che, restituita la merce all’esercizio di via Vittorio Veneto, ha dichiarato in arresto l’uomo per furto aggravato.

L’arrestato è A.G., 37enne nullafacente e pregiudicato di nazionalità armena con precedenti penali specifici che a seguito dell’ennesimo furto è stato portate nel carcere di via Gleno mercoledì pomeriggio, in attesa di giudizio.