Boltiere: 70mila euro per la viabilità

Grazie allo stanziamento effettuato con la legge di bilancio pluriennale 2020-2022 del 27 dicembre 2019, i comuni con popolazione compresa tra i 5.001 e i 10.000 abitanti, hanno potuto contare su 70mila euro per realizzare opere di adeguamento della viabilità. Tra questi, ovviamente, rientra anche il comune di Boltiere.

La realizzazione degli interventi, previsti con questo contributo statale, sono stati previsti nel D.U.P. (Documento Unico di Programmazione), approvato nell’ultimo Consiglio Comunale del 29 Giugno, e stanziati nella delibera di giunta numero 57 del 6 Luglio 2020.

L’amministrazione guidata dal sindaco Osvaldo Palazzini, e per il comparto della viabilità dall’assessore Renato Cavalleri, ha deciso di utilizzare questi fondi per lavori di riqualificazione dell’impianto viario comunale.

In particolare verrà migliorato e ampliato il parcheggio di via Vecellio che serve gli impianti sportivi. Parcheggio già presente nel progetto iniziale della palestra comunale, ma mai portato a termine. Si vuole ora completare l’opera e offrire così un miglior servizio ai fruitori della palestra e di tutto il parco degli impianti sportivi.

Nella vicina Via Dante Alighieri verrà poi sistemato l’ingresso pedonale delle scuole primarie. L’ingresso oggi, ad ogni pioggia, si trasforma in una grandissima pozza d’acqua. Grazie ai lavori previsti questo problema verrà finalmente risolto.

Infine, lavori di manutenzione straordinaria sono stati programmati anche per Via Locatelli. Verrà completamente riasfaltato il tratto che da Via Cardinal Testa, arriva sino all’intersezione con Via Buonarroti.

I responsabili degli uffici comunali sono già al lavoro per far partire il prima possibile questi lavori. Opere, che come detto in precedenza, ammonteranno ad un valore totale di 70mila euro.

Pubblicazione effettuata con il contributo del Comune di Boltiere