“Attraverso l’Italia con una Renault R4 per aiutare i bergamaschi colpiti dal Covid”

Ha uno scopo nobile l’impresa che Sebastian Carozza, bergamasco 25enne, cercherà di compiere ad agosto. Con una vecchia ma affascinantissima Renault R4 partirà da Bergamo e raggiungerà la Calabria, per poi tornare a nord risalendo lo Stivale dalla Puglia: lo farà per raccogliere fondi per il “Mutuo soccorso” del Comune di Bergamo.

“Non raccoglierò direttamente denaro, ma pubblicizzerò l’iban del fondo” ci spiega, perché l’obiettivo è di sensibilizzare più persone possibili, quelle che incontrerà nel lungo viaggio, circa la situazione drammatica che si è vissuta a Bergamo nelle scorse settimane.

L’impresa di Carozza prenderà il via il prossimo 8 agosto: “Scenderemo dalla costa tirrenica fino ad arrivare in Calabria, per poi risalire dalla Puglia. Il viaggio – sottolinea – durerà ben tre settimane e pernotteremo sul tettuccio della Renault R4”.