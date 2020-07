Atalanta, è il giorno del sorteggio dei quarti di Champions: cosa può succedere

Venerdì 10 luglio è un’altra (l’ennesima) data che i tifosi dell’Atalanta ricorderanno molto a lungo. È il giorno dei sorteggi dei quarti di finale di Champions League.

I bergamaschi sono tra le quattro squadre già qualificate per la final eight portoghese, insieme ad Atletico Madrid, Psg e Lipsia. Le quattro partite di ritorno delle sfide ancora in ballo si giocheranno tra il 7 e l’8 di agosto e, per il momento, è stato previsto di farle disputare negli stessi stadi dove si sarebbero dovute giocare nel mese di marzo.

Alle 12 il sorteggio. Nell’urna di Nyon saranno inseriti i nomi delle squadre già qualificate per i quarti, mentre sugli altri quattro bigliettini ci sarà una doppia ipotesi in attesa dell’esito degli ottavi di ritorno: Real Madrid/Manchester City, Chelsea/Bayern Monaco, Napoli/Barcellona e Lione/Juventus. Dopo il sorteggio per i quarti se ne svolgerà un altro per decidere i futuri accoppiamenti per le semifinali e quindi, infine, un ultimo sorteggio per decidere in anticipo da quale lato del tabellone arriverà la squadra “di casa” per la finale.

La final eight si svolgerà interamente a Lisbona, in due impianti: lo Stadio do Sport Lisboa e Benfica (che ospiterà anche la finale) e lo Stadio José Alvalade.

Per questo sorteggio non è prevista la presenza di teste di serie e sono ammessi confronti tra squadre della stessa federazione.

CHAMPIONS, IL QUADRO DEGLI OTTAVI

Le ultime partite:

Borussia Dort. – Psg 2-3 (Andata e ritorno)

Atalanta – Valencia 8-4 (Andata e ritorno)

Atl. Madrid – Liverpool 4-2 (Andata e ritorno)

Tottenham – Lipsia 0-4 (Andata e ritorno)

Real Madrid – Man. City 1-2 (Andata)

Chelsea – Bayern Monaco 0-3 (Andata)

Lione – Juventus 1-0 (Andata)

Napoli – Barcellona 1-1 (Andata)