Ci si prepara al weekend. Sotto quale cielo lo spiega Andrea Bosoni del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

L’area di alta pressione di matrice oceanica che ha interessato per tutta la settimana il bacino del Mediterraneo cede temporaneamente il passo ad un veloce fronte nord-alpino che tra venerdì sera e sabato apporterà principalmente una moderata instabilità sui rilievi e sui settori centro-orientali della Lombardia. Migliora da domenica con tempo nuovamente stabile e temperature in linea con le medie di Luglio.

Venerdì 10 luglio 2020

Tempo Previsto: Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso nella prima parte della giornata, dal pomeriggio aumento della nuvolosità associata a brevi e isolati rovesci o temporali su tutta la fascia Alpina e Prealpina,Valtellina e Valle Camonica; in serata non sono da escludere brevi rovesci tra Varesotto, alto Milanese e Brianza.

Temperature: Minime in aumento con valori tra 18°C e 21°C, massime stazionarie con valori tra 29°C e 33°C

Sabato 11 luglio 2020

Tempo Previsto: Fin dal mattino cielo nuvoloso o irregolarmente nuvoloso su tutta la regione con rovesci e temporali più probabili lungo la fascia pedemontana e Prealpina tra Varesotto e Bresciano; nel pomeriggio i fenomeni temporaleschi, localmente anche intensi si concentreranno sulle basse pianure a ridosso dell’asta del Po e sui settori orientali della regione, altrove prevalenza di schiarite a partire dal tardo pomeriggio.

Temperature: Minime in lieve diminuzione(17/20°C), massime in diminuzione (29/31°C).

Domenica 12 luglio 2020

Tempo Previsto: Inizialmente ancora residua instabilità sui settori più orientali della regione, Mantovano e Basso Garda ma con tendenza a rapido miglioramento fin dal mattino. Altrove prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso salvo locali addensamenti sull’arco Alpino durante le ore pomeridiane con bassa possibilità di rovesci su Prealpi Bresciane e Valle Camonica.

Temperature: Minime e massime in diminuzione.