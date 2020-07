Webinar sulla gestione dei rifiuti per auto-moto riparatori, carrozzerie, elettrauto e gommisti

Confartigianato Imprese Bergamo ha organizzato per lunedì 13 luglio il webinar gratuito destinato alle imprese del settore dell’autoriparazione dal titolo “La gestione dei rifiuti nel comparto auto-moto riparatori, carrozzerie, elettrauto, gommisti” per approfondire la complessa gestione dei rifiuti in un comparto che durante la pandemia è stato fortemente colpito.

L’incontro, previsto per le 20.30, si propone di chiarire le normative del settore che sono in continua evoluzione e per questo motivo necessitano di costanti adempimenti da parte degli addetti ai lavori.

Dopo i saluti introduttivi del rappresentante dell’Area Servizi di Confartigianato Imprese Bergamo Ernesto Belotti, il programma della serata, prevede l’intervento di Andrea Galizzi, dell’Ufficio Ambiente e Sicurezza, che illustrerà la normativa affrontando la definizione di rifiuto, i rifiuti speciali prodotti dalle aziende e gli adempimenti per le imprese. Si parlerà anche dei consorzi per la raccolta ed il recupero di olii, batterie e pneumatici e verranno presentati i servizi proposti da Confartigianato Imprese Bergamo a supporto delle aziende per la gestione dei rifiuti.

Al termine dell’intervento ci sarà spazio per le domande dei partecipanti.

Per i dettagli e le iscrizioni (che si chiuderanno lunedì 13 giugno alle ore 12.00):

Carmelo Davì (tel. 035.274.340; carmelo.davi@artigianibg.com).