La decisione

Scanzo, lunedì lutto cittadino per i morti Covid: messa e bandiere a mezz’asta

Sono stati oltre 100 i decessi in paese dal 20 febbraio al 31 maggio: alle 20 la funzione in suffragio alle vittime agli impianti sportivi di via Polcarezzo.

Più informazioni su davide casati

davide casati Scanzorosciate









Il sindaco di Scanzorosciate Davide Casati ha proclamato lutto cittadino per lunedì 13 luglio, giorno della celebrazione della Messa in ricordo delle vittime del Covid-19 (sono stati oltre 100 i decessi di residenti nel Comune di Scanzorosciate dal 20 febbraio al 31 maggio 2020, a cui si aggiungono quelli degli ospiti della RSA Fondazione Piccinelli, ndr) . “Profondamente addolorati per la scomparsa di tanti concittadini – si legge nell’ordinanza del sindaco – vogliamo manifestare in modo tangibile lo sconforto per la tragedia che ha colpito il nostro territorio”. Le bandiere del centro civico saranno a mezz’asta per l’intera giornata e le campane suoneranno a lutto dalle 19.30 alle 19.45. L’Amministrazione comunale invita i commercianti ad abbassare le serrande in segno di partecipazione al lutto dalle ore 20 alle 22 o, in alternativa, spegnere dispositivi luminosi e sonori. Alle 20, la Santa Messa in suffragio delle vittime agli impianti sportivi di via Polcarezzo 2. “Sarà un momento in cui la comunità si riunisce attorno al dolore dei tanti lutti che ci hanno colpito – spiega il sindaco -. Nei mesi di emergenza abbiamo promesso ai cittadini che avremmo ricordato tutti insieme i nostri defunti. Lo faremo con la celebrazione della Santa Messa, dando l’ultimo saluto a chi non c’è più e stringendoci alle loro famiglie”. © Riproduzione riservata