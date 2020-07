Newis di Evoca: la pausa caffè diventa touchless con Breasy

Breasy, l’app di riferimento per la distribuzione automatica, da oggi offre una nuova funzionalità per avere tutta l’esperienza della pausa caffè in modalità touchless, eliminando la necessità di toccare il distributore, con conseguenti benefici in termini di salute e sicurezza.

Newis, brand di Evoca Group che ha portato i pagamenti smart e la connettività nella distribuzione automatica, da sempre attento all’innovazione e alla user expericence dei consumatori, rivoluziona gli standard di sicurezza del Vending, in un momento di particolare attenzione per la salute delle persone.

Grazie a questa nuova funzionalità, l’utente controlla dal proprio telefono tutte le operazioni che normalmente farebbe di fronte alla macchina: può vedere i prodotti disponibili, personalizzare le bevande, consultare le informazioni nutrizionali ed infine completare l’acquisto con tecnologia sicura e garantita dalla piattaforma Masterpass per i pagamenti online di Mastercard. Il sistema consente a più utenti, in prossimità del distributore, di essere connessi nello stesso istante e di navigare contemporaneamente nelle selezioni disponibili, procedendo con la propria personalizzazione senza impegnare la macchina: una volta completata la scelta, Breasy gestisce la coda, rispettando l’effettivo inoltro dell’ordine. Questo garantisce maggiore sicurezza sanitaria grazie al distanziamento sociale, sia durante la fase di selezione sia durante l’erogazione. È inoltre possibile memorizzare le combinazioni preferite per velocizzare i successivi acquisti. Breasy offre dunque un’esperienza d’acquisto unica nel suo genere, totalmente digitale e interattiva.

All’interno dell’applicazione, la società di gestione ha la possibilità di comunicare direttamente con l’utente mostrandogli le promozioni dedicate, grazie alla funzionalità del banner in-app, e di fornire piena assistenza tramite la nuova sezione di supporto tecnico.

Breasy, disponibile gratuitamente e senza canone in tutti i Paesi dell’Area Euro, è attivabile tramite l’acquisto del sistema di pagamento Hi! La registrazione dei sistemi e la personalizzazione dell’applicazione può essere realizzata in autonomia dall’operatore collegandosi direttamente al portale dedicato.

Le nuove funzionalità di Breasy, già disponibili sul mercato per le macchine vending del gruppo Evoca, consentono un’esperienza d’acquisto assolutamente unica.