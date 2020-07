Nella Repubblica Ceca Mathias Vacek conquista la prima vittoria stagionale

In attesa di iniziare nuovamente a correre sulle strade di casa, il Team Fratelli Giorgi torna a vincere in Repubblica Ceca.

A condurre la formazione di Torre de’ Roveri è stato Mathias Vacek che si è imposto in patria nel Memoriál Zdeňka Bambáska.

Lo scorso anno più volte a segno nella categoria juniores, il campione lombardo ha dettato legge a cronometro terminando la prova in 23’19” davanti ai connazionali Jiri Sorm (Cyklolive) e Matej Zahalka.

Il 18enne ceco non è poi riuscito a ripetersi nel Memoriál Vladimíra Urbana nejstaršího dovendosi accontentare della seconda piazza alle spalle del portacolori della Elkov.

“Finalmente ho potuto affrontare le prime vere gare di questa stagione e sono riuscito anche ad ottenere la mia prima vittoria dell’anno in una cronometro – ha dichiarato Vacek -. Sono soddisfatto anche del secondo posto nella prova in linea. Sono felice di essere tornato a correre e non vedo l’ora che arrivino le prossime gare”.

L’obiettivo del 18enne ceco è ora quello di poter tornare a mostrare le proprie doti anche in Italia e conquistare le competizioni che costelleranno il calendario post-lockdown.