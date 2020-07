Microsoft e Tenova (Techint) insieme per l’innovazione dell’industria siderurgica

Microsoft e Tenova, azienda del gruppo Techint specializzata in tecnologie innovative per il settore metallurgico e minerario con sede principale a Castellanza, in provincia di Varese, rafforzano la propria partnership in ambito Industria 4.0. Facendo leva sulla piattaforma Microsoft Azure e sulle soluzioni innovative di Tenova per l’industria siderurgica, le due aziende intendono guidare la trasformazione digitale di un settore che gioca un ruolo fondamentale per la crescita economica globale, producendo ogni anno prodotti per un valore totale di circa 2.500 miliardi di dollari e dando lavoro a più di 6 milioni di persone in tutto il mondo.

L’obiettivo della rinnovata partnership è dotare le aziende italiane dell’industria metallurgica di strumenti basati sull’intelligenza artificiale per dare valore alla grande quantità di dati che provengono dagli impianti industriali, con l’obiettivo di monitorarne il funzionamento e le performance, oltre a garantire la qualità del prodotto finale. La collaborazione si sviluppa lungo tre assi principali: monitoraggio e manutenzione predittiva, grazie ad algoritmi di intelligenza artificiale che permettono di stabilire lo stato di salute degli impianti, di modificare i parametri produttivi per garantire elevate performance e di ridurre al minimo i fermi macchina; ottimizzazione delle operazioni e della gestione dei processi interni, attraverso le funzionalità di AI e Machine Learning integrate nella piattaforma Azure, oltre che i sensori/attuatori IoT e l’intelligenza decentrata per migliorare la produttività e la scalabilità in modo sicuro e sostenibile; collaborazione e costante impegno per l’innovazione tra chi conosce la tecnologia e chi opera negli impianti (il cosiddetto “fattore umano”), capitalizzando gli insight relativi all’utilizzo dei macchinari grazie alle conoscenze specifiche del settore e all’expertise, così da trasformare i dati puri in informazioni rilevanti.

Sono diverse le aziende che hanno già adottato le soluzioni di Tenova potenziate dalla tecnologia Microsoft, tra le quali ORI Martin, azienda siderurgica bresciana specializzata nella produzione di acciai di alta qualità, partner insieme Tenova dell’ambizioso progetto Lighthouse Plant “Acciaio_4.0”. L’obiettivo è di trasformare il sito produttivo dell’acciaieria bresciana in una Smart Factory grazie all’applicazione delle tecnologie abilitanti di Industria 4.0., diventando così un modello di innovazione nel settore, non solo a livello nazionale.

Anche Tenaris, tra i maggiori produttori e fornitori globali di tubi in acciaio e servizi per l’industria energetica mondiale, ha consolidato un team di data scientist la cui missione è superare le sfide industriali e sfruttare le soluzioni digitali. Da allora, ha avviato un’ampia gamma di casi d’uso relativi ai processi industriali, alcuni dei quali in collaborazione con Tenova e Microsoft, consapevole che la capacità di elaborare e interpretare grandi quantità di dati in tempo reale svolge un ruolo cruciale nel supportare la continuità dell’attività a livello globale.

“Siamo orgogliosi dei risultati sinora raggiunti grazie alla collaborazione con Microsoft, attraverso cui abbiamo potuto integrare funzionalità avanzate delle tecnologie abilitanti di Industria 4.0 nei nostri sistemi per supportare in modo più efficace i clienti nel raggiungimento dei propri obiettivi di business”, ha dichiarato Antonio Catalano, Responsabile della Digital Transformation di Tenova.

“Per il futuro abbiamo intenzione di continuare a investire in questa collaborazione per innovare le nostre soluzioni e guidare le aziende del settore siderurgico in una trasformazione radicale dei processi, ripensando completamente i modelli di gestione e ristrutturando l’organizzazione secondo paradigmi completamente nuovi. Una maggiore connessione alla rete e un utilizzo più efficiente delle informazioni potranno risolvere molti degli attuali problemi tipici del settore, dalle supply chain localizzate in luoghi remoti alle fluttuazioni del mercato, fino ai potenziali pericoli degli stessi luoghi di lavoro, aumentando la sicurezza per gli operatori”.

“Il settore siderurgico ha una lunga tradizione nel nostro Paese, contribuendo in modo significativo alla competitività e alla crescita del tessuto economico italiano e distinguendosi a livello mondiale per la qualità dei propri prodotti. Per continuare a fronteggiare nuove sfide dai mercati globali con player dotati di capacità produttive maggiori, è sempre di più necessario puntare sulle nuove tecnologie e sull’innovazione dei processi produttivi, fattori che si riveleranno determinanti per il successo delle nostre imprese nei prossimi anni. È per questa ragione che abbiamo scelto di rafforzare ulteriormente la nostra collaborazione con Tenova, azienda leader che si è distinta negli ultimi anni per la capacità di far leva sul nostro Cloud e sulle funzionalità di intelligenza artificiale e machine learning ad esso associate per offrire servizi altamente innovativi capaci di guidare le aziende del comparto verso il futuro della siderurgia”, ha commentato Fabio Moioli, direttore della Divisione Enterprise Services di Microsoft Italia.